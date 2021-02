Minnesord om Claes Svensson

Vår vän, hedersmedlem och eldsjäl Claes Svensson, Nyhamnsläge, har som tidigare meddelats gått bort vid 88 års ålder.

Brunnby fotbollförening bildades i Folkets hus i Smedstorp den 19 april 1935. I huset bodde Claes och var vid Brunnby FF:s bildande 2,5 år gammal. Idag, 86 år senare, kan man lugnt säga att föreningen och Claes har gått hand i hand. Claes bodde kvar i huset till hösten 2016, flyttade sedan till Nyhamnsläge och närmare Brunnbyvallen.

Att säga att Claes har lagt större delen av sitt liv och sin fritid på Brunnby FF är ingen överdrift. Hans stora gärningar och intressen har varit som ungdomsledare, vaktmästare och allt i allo under mer än 50 år. Han var också tränare för Brunnby FF:s framgångsrika damhandbollslag under 60- och 70-talet. Claes var målvaktslegend i föreningens hockey-bockeylag under 70- och 80-talen.

Claes var en inkarnation av idrottens grundläggande värderingar: glädje, gemenskap, fostran, rent spel och allas möjlighet att få vara med. Att sätta laget och klubben före jaget inpräntade han i generationer unga under ett halvt sekel.

Ett annat minne vi har är hans spolande av isbana på idrottsplatsen på 60-, 70- och 80-talen. Efter fullbordad arbetsdag och övriga föreningssysslor, spolade han grusplanen nattetid för att vi, byns unga, skulle kunna åka skridskor och spela hockey. Nu i februari, när Claes gått bort, har klubben återigen spolat upp isbana på idrottsplatsen till barns och ungas glädje. Ett av många sätt att hedra hans minne.

Han basade också för parkeringen vid Brunnby FF:s årliga loppis. Vi har haft många loppisbesökare på Brunnbyvallen som egentligen inte skulle dit utan som varit på väg till Mölle eller Arild en fin sommardag. Men vad gör man som turist när Claes Svensson står som polisen mitt i gatan i fyrkorset vid Skeppet och vinkar in ALLA bilar till parkeringen på gräsmattorna i området?

– Gratis parkering och loppisen är där borta, dirigerade han.

Brunnby FF sökte inför sitt 70-årsjubileum Svenska Fotbollförbundets guldmedalj för Claes, trots att han inte uppfyllde huvudkravet på 25 år i huvudstyrelse. Claes har endast några år som suppleant i huvudstyrelsen. Men när Svenska Fotbollförbundet såg Claes förenings-CV, blev vi uppringda av dess ordförande. Han undrade om listan var med sanningen överensstämmande och om denne man, Claes Svensson, var en man av kött och blod? Claes fick Svenska Fotbollförbundets guldmedalj med blågult band för sina insatser på jubileumsfesten till medlemmarnas stora glädje.

Claes var under sina sista år i förhållandevis bra form, även om han gick lite krokigare än i sina glansdagar och oftast gick lutad mot sin rullator eller gasade på i sin permobil. Ville man träffa honom, så var det säkrast att åka till Brunnbyvallen där han var så ofta han kunde. Han missade inte många matcher eller föreningsaktiviteter.

Claes somnade in lugnt och stilla efter en kort sjukhusvistelse.

Vännerna i Brunnby FF genom

Stefan Svensson Härle

Petter Cronberg

Jörgen Andersson

Olle Nilsson