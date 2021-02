Fela Kutis sonson bär budskapet och afrobeatet vidare

Alexander Agrell hör en stark och extremt mogen debut.

Made Kuti AFROBEAT. For(e)ward.

The afrobeat goes on. Liksom de skarpa politiska texterna.

Samtidigt med att Ngozi Okonjo-Iweala från Nigeria valts till chef för World Trade Organisation, som första kvinna, albumdebuterar en ny Kuti.

25-årige Made Kuti är barnbarn till afrobeatskaparen Fela Kuti och hans pappa är artisten Femi. Och den unge Kuti har inte många svaga punkter. Han har studerat klassisk komposition, spelar en lång rad instrument — vissa spår på plattan tar han hand om helt själv — och är en driven låtskrivare och sångare.

Det bor en läcker spänning inuti spåren, mellan de många upprepningarna av textfraser och riff, och de ständigt skiftande arren och ljudbilderna. Made Kuti är dessutom hemma i diverse afrikanska musikstilar, soul och funk och växlar sväng och puls mellan sina suggestiva låtar.

Liksom farfar och far sjunger Made Kuti om korruption, polisbrutalitet, rofferiet kring Afrikas naturtillgångar och gamla koloniala värderingar som hänger kvar. ”Det är skrämmande att dagens problem är desamma som 70-talets” har han sagt i en intervju. Ändå är hans sång mer mjuk och vädjande än hård och aggressiv. Inga kompromisser om friheten och rättvisan. Men en utsträckt hand.