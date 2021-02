Guggenheim överens med facket

Guggenheimmuseet i New York har nått en överenskommelse med fackföreningen International Union of Operating Engineers, som främst företräder byggnadsarbetare, skriver The New York Times . Enligt det nya avtalet ska 22 heltidsanställda och 145 inhoppare bland annat få en tio procent högre lön, bättre schema och inte längre behöva bidra till sin sjukförsäkring.

– Genom hela förhandlingarna var det tydligt att styrelsen förstod mängden arbete vi bidrar med för att producera utställningar i världsklass, men de hade ingen avsikt att kompensera oss på ett schysst sätt, säger fackanslutne Bryan Cook till tidningen.

När museet öppnade på nytt i september efter en nedstängning på grund av coronapandemin demonstrerade anställda utanför byggnaden. Nu meddelar dock styrelsen att man ser fram emot ett produktivt samarbete med sina ”begåvade anställda och deras fackliga representanter”.

Förhandlingarna har pågått under tre år, och var också starten på en mer intensiv facklig kamp i konstvärlden, på institutioner som Philadelphia Museum of Art och the Museum of Fine Arts i Boston.