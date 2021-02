32-årig höganäsare stannade inte förrän bilen kokade – åtalas för smitning

När kvinnan saktade in för att köra genom Väsbyrondellen rände en bil in i baken på henne. Nu hamnar en 32-åring i rätten för flera brott.

Vid 14.30-tiden den 9 juni inträffade en trafikolycka på väg 112 i höjd med Väsbyrondellen. En kvinna var på väg mot Höganäs och saktade in för att köra in i rondellen. Plötsligt small det till och det visade sig att en röd bil kört in i baken på henne.

Kvinnan körde fram till en parkeringsficka lite längre fram för att inte hindra trafiken. Men föraren av den röda bilen var inte sugen på att stanna utan körde vidare.

Enligt polisutredningen körde kvinnan efter under en kvart-tjugo minuter. Först när de var inne på Blomstergatan stannade bilen eftersom den börjat koka.

Föraren lommade dock iväg utan att hörsamma kvinnan och hennes man som då också kommit till platsen.

Senare samma dag knackade polisen på hemma hos en 32-årig höganäsare. Han åtalas nu för smitning från olycksplats och för att inte ha anpassat avståndet vid krocken samt olovlig körning.

I polisförhör nekar han till brott och påstår att de var två personer i bilen. Han hävdar att en kamrat som han inte vill namnge satt bakom ratten. Mot det står vittnesmål från den påkörda kvinnan och hennes man som enbart såg en person hoppa ur bilen och har pekat ut 32-åringen som förare.