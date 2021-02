Författare som lever som i en romantisk komedi

Begreppet feelgood stämmer verkligen bra in på Emma Hamberg. Dels för att det är i den genren hon skriver sina romaner, dels för att det är hennes egen livsinställning. Hon försöker kort sagt leva som i en romantisk komedi.

För ungefär fem år sedan började en ny fas i författaren Emma Hambergs liv. Bakom sig hade hon en tung period präglad av makens sjukdom. Efter många års kämpande fann hon till slut ingen annan utväg än skilsmässa. På det följde stora skuldkänslor. Men när exet blev ihop med en ny kvinna började skulden släppa taget om henne.

Det var då hon bestämde sig för att tänka på ett nytt sätt. Hädanefter skulle hon fatta alla beslut som om hon vore huvudkaraktären i en romantisk komedi. Det vill säga, ungefär som i de feelgood-romaner hon själv skriver.

– Jag tog mig till platser jag aldrig skulle ha kommit till annars. Jag började säga ja till saker, blev lite gränslös och vågade göra sådant som anses lite knasigt. Och livet blev extremt mycket roligare!

På så sätt får Emma Hamberg också en hel del uppslag till sina berättelser. I mars kommer hennes nya roman ut, ”Je m’appelle Agneta”, om en medelålders kvinna som överraskar sig själv med att svara på en annons. Detta tar henne till Provence där det egentliga äventyret börjar.

– Det är en bok för oss 50-åringar. Jag är så förvånad att ingen har berättat för mig om den här glipan som uppstår efter att barnen har blivit stora och man själv inte är gammal än. Plötsligt är man på en plats i livet där man är helt fri, eller kan vara det om man vågar öppna den dörren.

Begreppet feelgood, vad innebär det för dig?

– Att även om handlingen kan innehålla jobbiga saker så finns det en överenskommelse mellan författaren och läsaren om att allt kommer sluta bra. Men det måste inte alltid gå som romankaraktärerna tänkt sig. Det är världens mysigaste genre, jag älskar den!

Nyligen gjorde hon som sin påhittade Agneta, hon svarade på en annons som kommer att ta henne till Provence om inte pandemin sätter käppar i hjulet. Ett svenskägt bed and breakfast sökte säsongspersonal och Emma Hamberg tänkte att varför inte? Hon kan ju lika gärna skriva där som hemma i Stockholm. Dessutom har hennes nya man Patrick en massa släktingar i Frankrike att besöka och inspireras av.

Hon planerar redan en uppföljning till boken som ska utspela sig i just Frankrike. Men först blir det en kokbok med provensalska rätter. Låter det som om Emma Hamberg har en dragning åt det franska? Det har hon. Och nu tar hon franskalektioner.

– Vi är en rolig grupp som träffas en gång i veckan och vi lär oss bara verb som har med mat och kärlek och sådant att göra.

I Emma Hambergs författarskap är kärlek ett återkommande tema. Eller kanske ska man säga relationer, för det handlar ofta om vänskap också. I början var hon framför allt inriktad mot yngre läsare men sedan flera år är hon etablerad som författare för en större läsekrets, inte minst med de fyra romanerna om människorna i den fiktiva småstaden Rosengädda.

Just nu skriver hon på en tv-serie för SVT som utgår från det erotiskt laddade programmet ”Fräcka fredag” med Malena Ivarsson som sändes på 80-talet.

– Hon var så modig, satt där i raffset och sa till svenska män att om de ville att deras fruar skulle ha lust så fick de fan börja städa där hemma. Det sista programmet bombhotades. Hur kan det här med erotik reta folk till vansinne?

Det ska den nya tv-serien utforska. Det blir en fiktiv berättelse som utspelar sig under sex vårveckor 1988 och handlar om hur människors relationer förändras under inverkan av just ”Fräcka fredag”.

Emma Hamberg sitter för det mesta hemma på Söder och arbetar. Nu har två av de tre döttrarna flyttat ut. Så småningom planerar hon att bo tillsammans med sin man och särbo Patrick, men just nu hyr hon ut halva lägenheten till hans exfru och deras gemensamma dotter.

– Det ska kanske poängteras att vi har en rejäl vägg mellan oss, säger hon och skrattar.

– Men ja, jag delar lägenhet med min mans ex. Hon är ju också familj, mamma till min mans barn för sjutton! Jag älskar att ha det så här. Jag är som en jäkla vallhund, vallar ihop folk så att de inte ska känna sig ensamma. Och jag mår själv så bra av att ha folk omkring mig. TT