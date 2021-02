Göteborgs Symfoniker spelar digitalt i vår

Genom det digitala konserthuset GSO Play har Göteborgs Symfoniker nått en rekordpublik. Enligt ett pressmeddelande handlar det om 4,2 miljoner visningar under 2020. Och det blir en digital fortsättning även under våren. I programmet finns nyinspelade kammarkonserter och filmproduktioner där musiken ”kliver ut från konsertscenen och in i fängslande bildvärldar.”