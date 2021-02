Under vecka 6 var Halland, trots ökning, inte längre värst drabbat av coronasmitta i landet. Den mindre smickrade förstaplatsen innehas nu av Västerbotten.

Halland hade 353 fall per 100 000 invånare under vecka 6. Det är en ökning från veckan innan då vi hade 314 fall per 100 000 invånare. Trots det har Västerbotten gått om med 384 fall på 100 000 invånare.