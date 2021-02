Ny film om misstänkt i Madeleine McCann-fallet

”Fallet Madeleine McCann: Huvudmisstänkt” är en ny danskproducerad dokumentär i tre delar som ska visas på strömningstjänsten Discovery plus. Serien handlar om bevisen mot den redan fängslade 43-årige man som polisen i somras förklarade som huvudmisstänkt för kidnappningen av Madeleine McCann.

Discovery plus visar även dokumentärserien ”Unseamly: The investigation of Peter Nygård” om anklagelser om våldtäkt och sexhandel av mer än 80 kvinnor som riktats mot den kanadensiske modemogulen Peter Nygård.