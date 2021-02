Detta hände när du sov.

Sverige

Polisskydd på Folkhälsomyndigheten efter dödshot

Hoten och hatet mot Folkhälsomyndigheten har eskalerat och flera i ledningen behöver nu polisskydd. – Det har gått så långt att vi har dödshot som utreds av polisen, säger FHM:s generaldirektör Johan Carlson.

Världen

Protester i Spanien för andra kvällen i rad

Demonstranter och polis drabbade samman i Madrid och Barcelona på onsdagskvällen efter det att folk samlats på gatorna för att protestera mot gripandet av en rappare i tisdags.

Digitalt

Facebook stoppar australiska medier

Facebook blockerar användare och medier i Australien från att dela och ta del av nyheter på plattformen. Anledningen är en kommande lag som tvingar it-jätten att betala lokala medieföretag för publicerat innehåll.

Ekonomi

Upp och ned på Asiens ledande börser

Tokyobörsens Nikkei 225-index öppnade på plus 0,6 procent för att kring lunch lokal tid hamna på 0,2. Det bredare Topixindexet backade 0,5 procent under förmiddagen. Hongkongs Hang-Seng-index gick det däremot sämre för och det backade 0,5 procent under förmiddagen lokal tid.

Sport

Osaka i final i Australian Open – Williams ute

Världstrean Naomi Osaka är tillbaka i final i Australian Open. Japanskan slog ut veteranen och tiondeseedade Serena Williams i semifinalen – som får fortsätta att vänta på sin 24:e grand slam-titel.