Göteborg illa ute – då kom vändningen

Regerande svenska cupmästaren IFK Göteborg låg illa till på Jernvallen. Sandviken hade 3–1 och en cupknall på gång. Då vände Alexander Jallow, Robin Söder och Calle Johansson till 4–3 på tio minuter.

Med sju veckor kvar till den allsvenska premiären inledde elitfotbollen tävlingssäsongen med den första gruppspelsomgången i svenska cupen.

Tre allsvenska klubbar var i farten direkt: IFK Göteborg, IFK Norrköping och Hammarby.

Division 1-klubben Sandviken såg ut att kunna bjuda på en cupskräll. Mohammed Naeems två och Ahmed Bonnahs mål förde klubben till 3–1, men mellan 67:e och 76:e minuten vände Göteborg till seger.

– Vi gör en bra match, sedan är det en kort period i andra som sänker oss. Det är billiga mål vi släpper in, säger Bonnah till C More.

I gruppens andra match fick Rikard Norling en behaglig tävlingsdebut som IFK Norrköpings tränare. 2–0 hemma mot Gif Sundsvall, som hade Linus Hallenius på topp.

Hallenius hade en kort och misslyckad tid i Norrköping förra året och kom nyligen överens med klubben om att bryta kontraktet.

Även Sead Haksabanovic ville röra på sig, trots ett långtidskontrakt. Av det blev inget – och Haksabanovic reagerade professionellt.

De första 45 minuterna hann han med två mål och en ribbträff.

Sundsvalls Paya Pichkah fick rött kort för en vårdslös tackling på Kevin Álvarez redan efter 22 minuter. Det överläget utnyttjade Norrköping.

– Vi spelar bra, hittar varandra och har kul. Vi njuter av det. När man har bra spelare omkring sig är det lätt att spela fotboll, säger Haksabanovic till C More.

Nyförvärvet Astrit Selmani presenterade sig direkt på bästa sätt i Hammarby. Efter Jeppe Andersens ledningsmål ökade han till 2–0 hemma mot AFC Eskilstuna. Abdul Khalili och Mads Fenger nätade också i 4–1-segern.

Senare i dag tar Oskarshamn emot i AIK i den andra matchen i grupp 8. Ytterligare två allsvenska klubbar inleder cupspelet i eftermiddag.

Örebro SK–Trelleborg och Lödde–Sirius är matcherna i grupp 7.