Stephen King-roman filmas igen

Stephen Kings dystopiska roman ”The running man”, på svenska utgiven som ”Den flyende mannen” 1988, ska åter bli film rapporterar Deadline

Den här gången ska filmen, till skillnad från 1980-talsrullen med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen, hålla sig nära romanen, som handlar om en man som i ett USA i förfall försöker ta sig igenom en realityserie med livet i behåll.

Bakom den nya filmen står engelsmannen Edgar Wright, mest känd för ”Shaun of the dead” och ”Baby driver” och senare i år aktuell med thrillern ”Last night in Soho”. Vem som ska axla Schwarzeneggers roll är ännu inte spikat.