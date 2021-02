Från barndomens talangjakter till Mellosegern 2013 – tävlingar har varit en röd tråd i Robin Stjernbergs liv. Drömmarna har hjälpt honom ta steg framåt, men samarbeten är det som har gjort allting möjligt.

– I musikbranschen överlag frågas det väldigt mycket efter vad du har gjort: "Vad har du för feta referenser på meritlistan, då?", liksom. Medan i Nashville, där frågar folk: "What’s your story?".

Robin Stjernberg försöker förklara vad det är som gör att han tycker så mycket om att arbeta med låtskriveri i Nashville, USA. Den välkända musikstaden brukar förknippas med country, men har även blivit ett mecka för popmusik. Dit kom Robin för tre år sedan, när han kände att det var dags att ta ett steg vidare i livet. Från att ”bara” vara artist till att även försörja sig som producent och låtskrivare. Från att ha den lilla svenska musikbranschen som bas till att försöka ta klivet till en internationell scen.

Och för Robin var Nashville en lockande destination. Det är staden där den första frågan till nykomlingar är vad som är ens "berättelse om sig själv” och den andra: "Kan du spela lite för oss?”. Ett kreativt klimat som passar Robin.

– Allting är spontant där och de skiter i vem jag är och vad jag har gjort. Allt handlar om musikalitet och att skriva låtar. De har inte heller så många popproducenter där, och jag å min sida vill ta del av deras lyricism, för deras sätt att skriva och sätta ord på saker är helt otroligt. Att blanda det med den svenska popen blir väldigt fint.

Som artist fick han sitt genombrott först i "Idol" 2011, sedan på än bredare front med vinnarlåten ”You” i Melodifestivalen 2013. Det var ingen slump som ledde honom dit – Robins uppväxt har kantats av sångtävlingar, och han har bokstavligen övat på att skrika ”Hallå Globen” sedan mellanstadiet.

– Från att jag var elva till kanske 17 skrek jag alltid "Hallå Globen!" innan jag skulle upp på en scen. Det var som ett mantra. Folk frågade varför. Och jag bara: ’För att jag en dag ska jag vara med i Melodifestivalen och då ska jag stå i Globen’.

Det var hans pappa som skjutsade mellan otaliga talangtävlingar, vilka med åren blev större och viktigare. År 2011 kom han på andraplats efter Amanda Fondell i ”Idol” och fick skivkontrakt. Ett par år senare var det dags för tävlingarnas tävling, Melodifestivalen. Det finns ett klipp på Youtube från finalen där man ser att det tar nästan två minuter för en tårögd och överväldigad Robin Stjernberg att förstå att han har vunnit.

– Det var helt genuint. Jag hade ju drömt om detta sedan jag var en liten grabb, säger han.

– Men efter Mello kände jag att jag vill att folk ska förstå jobbet bakom, att jag lägger många, många timmar på att sitta och skapa den här musiken. Det är lätt att fokus hamnar på hur många likes man får på en selfie, snarare än på musiken man har gjort. Och det är för mig lite problematiskt.

Några år efter genombrottet drog han sig tillbaka. För pengarna han hade tjänat på turnerandet efter segern kunde han under några år sitta och lära sig producera. Som artist fick han alltid vänta på att producenterna hade tid. Nu kan han själv sköta ”proddandet” i egen studio och skriva även för andra artister. Senaste året har han bland annat gett ut en singel med Jill Johnson, skrivit låten "Where do we go" som John Holiday sjöng i finalen av amerikanska tv-tävlingen ”The voice”, och släppt sin första solosingel på ett tag, ”Pretty”. Han har också samarbetat med Megan Thee Stallion, Sandro Cavazza och Estraden.

Han har kommit en bra bit på väg när det gäller att beta av drömmar. Men han vill fortsätta utvecklas med musiken och ingå i nya sammanhang. Framåtrörelsen är det viktiga, den och samarbetet med andra.

– Ingenting i min karriär eller i mitt liv har jag gjort själv. Samarbete är nyckeln till allt, i ens relationer, i yrket, säger Robin Stjernberg, som säger att han är ”i en ständig process där han jobbar framåt”.

– Jag söker något, men jag vet inte exakt vad det är. Jag vet bara att jag jagar någonting hela tiden. Varje dag i studion jagar jag låten, och hoppas att jag får till någonting bra. Jag gillar att vara i det där konstanta jagandet, och känna att jag inte stannar. Det skulle vara min mardröm, tror jag. Det är tråden i mitt liv, jag vill bara framåt och uppleva så mycket jag kan. TT