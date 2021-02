Hög smittspridning – skärper rekommendationer

Region Västerbotten skärper rekommendationerna för att stoppa smittspridningen. Beslutet fattas mot bakgrund av att regionen har det högsta antalet bekräftade fall av covid-19 i landet sett till invånarantalet.

– Vi ligger inte högt bara i Sverige, utan även i ett europeiskt sammanhang, och vi har en svår motståndare. Den här pandemin är jättetuff och vi har fått en samhällsspridning med inslag av den brittiska mutationen som sprids lättare, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten till SVT Västerbotten

Just nu ligger regionen högst i Sverige med 384 bekräftade sjukdomsfall per 100 000 invånare. Snittet bland alla regioner är 115 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

För att bromsa spridningen skärper Region Västerbotten rekommendationerna. Under måndagen skärptes de rekommendationer som gällt sedan den 9 februari.

– Det här är ett läge som vi bara måste bromsa nu, säger Stenmark.

Uppdateringen av rekommendationerna innebär framför allt att regionen uppmanar länsborna att använda munskydd i fler sammanhang.