Kursfall trots nyheter hos Spotify

Spotifyaktien skonades inte undan en allmän techfrossa på New York-börsen – trots en rad nya bolagsnyheter.

Efter att handlats upp under större delen av måndagen föll aktien tillbaka i sluthandeln precis som techsektorn generellt och stängde efter en nedgång på fyra procent. Spotify hade då tidigare under dagen meddelat att företagets tjänst inom kort ska lanseras på 85 nya marknader i bland annat Asien och Afrika vilket gör att man då når en miljard potentiella lyssnare.

I en presentation där även popstjärnor som Billie Eilish och Justin Bieber deltog på ett hörn drog svenske vd:n Daniel Ek upp riktlinjerna för bolaget och man förutspår nu att musikförsäljningen ska nå sin topp 2025.

För att bredda sitt utbud satsar därför musiktjänsten bland annat på att lansera olika podcaster. Vid presentationen meddelades att man lanserar en ny sådan med förre presidenten Barack Obama ihop med Bruce Springsteen under namnet “Renegades: Born in the USA”. Totalt åtta program varav två nu redan finns tillgängliga är tänkt att produceras. Dessutom har man tecknat avtal med producenterna bakom ”Avengers” liksom en amerikansk sportpodcast.

I anslutning till presentationen meddelades också att kunder ska kunna erbjudas ett förbättrat ljud, Spotify Hifi, något som redan finns hos konkurrenter som Tidal och Amazon Music. För att ta del av ljudet som är tänkt att vara av cd-kvalitet måste dock kunderna teckna ett speciellt abonnemang. Hur mycket det kommer att kosta är fortfarande oklart.