OV förlorade måstematchen mot jumbon

Det var den stora chansen att skaffa sig lite marginal att gå på i det så överjordiskt dramatiska bottenrejset.

OV tog den inte. OV förlorade mot jumbon.

Handbollsligan, OV Helsingborg-Aranäs 26–28 (12–12)

14, 15, 15, 16, 17, 17.

Så såg poängställningen ut från botten upp till den säkra tiondeplatsen i handbollsligans tabell inför tisdagskvällens matcher.

Lagen bakom siffrorna var i samma ordning Aranäs, Varberg, OV Helsingborg, Redbergslid, IFK Ystad och Önnered.

Den här kvällen mötte OV på kvalplats jumbon Aranäs på nedflyttningsplats. En så kallad måstematch för båda lagen.

Och det blev en svängig historia i första halvlek. OV, utan Linus Nilsson i laget, hade avkast. Men det första man gjorde var att slarva så att Aranäs sen kunde göra mål på sitt första anfall. Aranäs var i ledning ända fram till att knappt tolv minuter var spelade. Då sköt David Florander 7–6 och OV gick upp till 9–7 innan Aranäs vände tillbaka matchen till sin fördel. Men när OV:s mittsexa Anton Månsson gjorde sitt enda mål i halvleken betydde det 11–10 till OV.

Då snärtade Aranäs Oscar Gentzel upp bollen i krysset till 12–12 efter 26.08, vilket fick speakern att fyndigt säga: ”Det är så jämnt att det kunde vara omvända siffror”.

Det blev inga fler mål i den första halvleken.

– Det har blivit lite som man förväntade sig med två lag som kämpar för överlevnad. Sen kan man alltid göra saker lite bättre, men bra inställning i båda lagen och det är därför det blir så jämnt, sa OV:s mittnia Henrik Knudsen när han stannade till för intervju i C Mores direktsändning på vägen ut till vila och taktiksnack.

Direkt efter paus blev det rena handbollsrallyt där målen haglade fram och tillbaka under några intensiva minuter. Vid ställningen 16–16 såg OV:s kommande fyra anfall ut så här: Emil Hansson skott över, Mattias Thynell skott utanför, David Florander bortkastad passning och Matthias Thynell skott i täck. Aranäs däremot gjorde inga fel framåt och så hade OV fyra mål att hämta igen.

Senast OV vann hemma var 4 december när det blev två poäng mot Redbergslid. Därefter hade OV fyra förluster och en oavgjord i Helsingborg. Den trista sviten fortsatte. För även om OV var nära, vid 21–22, tappade man igen och hamnade i ny fyramålsbrygga när dessutom Aranäs målvakt Daniel Bergqvist svarade för några viktiga räddningar.

Det såg avgjort ut när OV lyckades göra ett sista desperat försök att komma ikapp och med 25 sekunder kvar att spela satte David Florander 25–26 på straff.

Men med bara sekunder kvar fick Aranäs Gustaf Hallén ett friläge – som han förvaltade. Därmed åkte OV ner på nedflyttningsplats inför de två sista grundseriematcherna på bortaplan mot Guif och IFK Ystad.

– Det har varit måstematcher de senaste matcherna och det kommer två till på några dagar. Det är bara gå in och försöka reda ut problemen i dag och gå vidare. Vi har inte mycket att be för. Vi ska hålla oss kvar i handbollsligan nästa år och då måste vi ta fler poäng, sa Anton Månsson till C More efter matchen.