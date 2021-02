LFK:s förre skyttekung till Vinberg

Laholms FK:s förre skyttekung Gjenis Zeqiri lämnar skånska Eskilsminne IF för att åter representera en halländsk klubb. Det är Vinbergs IF som kommer att få dra nytta av 21-åringens tjänster under säsongen.

Gjenis Zeqiri lämnar Eskilsminne för spel i Vinberg under 2021. Bild: Johan W Jönsson/arkiv Zeqiri noterades för finfina 18 baljor när LFK nådde kval till division 2 under 2019. Han stod dessutom för tio assist. Poängkungen blev utsedd till Årets spelare av Laholms Tidning och värvades av division 1-laget Eskilsminne.