Smittan fortsätter att öka något i länet

Smittspridningen är fortsatt hög i Halland. Jämfört med vecka 6 noterades en ökning med 13 fall till vecka 7. Totalt var det 1 168 konstaterade fall av covid-19 i länet under förra veckan.

Sedan slutet av november har Halland inte haft under 1 000 fall under någon vecka. 2 115 fall på en vecka är rekord och det noterades vecka 1. Sedan sjönk antalet smittade fram till vecka 6, och under vecka 7 fortsatte smittan att öka något i länet.

Från Laholm rapporterades 46 nya fall mellan den 10 och 17 februari. Halmstad hade klart flest fall av kommunerna i Halland under perioden med 394. Kungsbacka hade näst flest med 261.

Biträdande smittskyddsläkare Maria Löfgren säger till Hallandsposten att vaccinationen redan fått effekt då antalet fall bland äldre successivt minskat sedan årsskiftet.

Fakta: Region Halland och Hallandsposten