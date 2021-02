Hamburgerkedja: Svårt planera med kort varsel

Beskedet om begränsningar av öppettiderna för restauranger och kaféer möts av viss förvåning från landets hamburgerkedjor – som efterfrågar ett större mått av tydlighet från myndigheterna. – Vi behöver få det här svart på vitt, så att vi vet exakt hur vi kan anpassa verksamheten, säger Marita Wengelin, kommunikationschef på Max.

Under onsdagseftermiddagen kom beskedet att Folkhälsomyndigheten nu får nya möjligheter att begränsa öppettiderna för landets restauranger och kaféer, som från och med måndag nästa vecka måste stänga klockan 20.30– oavsett om de säljer alkohol eller inte. Verksamheterna ska dock även fortsättningsvis kunna erbjuda take away till gästerna.

Beskedet innebär att landets hamburgerrestauranger, som tidigare kunnat hålla öppet som vanligt under den pågående coronapandemin, nu för första gången drabbas av inskränkningar i sina verksamheter.

Enligt Marita Wengelin har Max redan gjort många anpassningar till smittoläget, men hon efterlyser ett större mått av framförhållning när det gäller beskeden från myndigheterna.

– Vi fick, precis som alla andra, beskedet i samband med dagens presskonferens och har sedan dess jagat mer tydliga föreskrifter för vad som kommer att gälla. Självklart har vi full förståelse för att smittspridningen är något extraordinärt som vi måste ta hänsyn till, men nu har vi bara fem dagar på oss innan de här åtgärderna måste vara på plats. Det är svårt att planera med så kort varsel.

Enligt Marita Wengelin har hamburgerkedjan hittills klarat sig förhållandevis bra inom den av pandemin hårt drabbade restaurangbranschen, och säger att man nu kommer att försöka anpassa sig till de nya förutsättningarna så fort som möjligt.

– Vi har jobbat väldigt hårt och känner att vi har lyckats väl med våra take away-lösningar, vilket vi är tacksamma för. Men det är klart att pandemin har påverkat oss. Det är väldigt långt till ett normalt läge.

Henrik Nerell, presschef på McDonald's, säger att det än så länge är för tidigt att sia om hur dagens besked kommer att påverka hamburgerkedjan innan mer tydliga regler har presenterats.

– Det är svårt att säga något om hur det kommer att påverka oss innan vi har sett ett färdigt förslag, men enligt det som sades under presskonferensen kommer take away fortfarande att vara möjligt. Och i dessa tider är det ju redan en väldigt stor del av vår försäljning.

Enligt Henrik Nerell har det tidigare införda alkoholförbudet efter klockan 20 drabbat kedjans restauranger i innerstäderna hårt, eftersom få människor rör sig ute på kvällarna – men säger att de drive-through-restauranger man driver i stället gått bra under pandemin.

– Som helhet är vi ödmjuka inför att både vi och våra medarbetare har klarat oss förvånansvärt bra. Det har varit betydligt värre för många andra i branschen.

Att begränsningen av öppettiderna träder i kraft redan den 1 mars innebär att man inom branschen nu bara har fem dagar på sig att göra nödvändig anpassningar. Och ett större mått av framförhållning från myndigheternas sida hade underlättat planeringen för verksamheterna betydligt, säger Marita Wengelin.

– Det var samma sak den 24 mars förra året när restriktionerna för restaurangerna skärptes, men då hade vi en större förståelse eftersom coronasmittan var så pass ny. Självklart förstår vi att smittoläget förändras väldigt snabbt – men nu behöver vi få det här svart på vitt, så att vi vet exakt hur vi kan anpassa verksamheten.