Spana efter humlor - forskare vill ha hjälp

Var finns vårens första humledrottningar? Forskare ber alla att hålla ögonen öppna. Rapporter om humlefynd kan bidra till nya kunskaper om hur humlorna påverkas av att mildare klimat.

– Vi vill förstå när humlorna vaknar och hur mildare vintrar och tidigare vårar påverkar dem, säger Anna Persson, ekologiforskare på Lunds universitet, och fortsätter:

– Vi vill också se hur det ser ut i olika miljöer, på landet och i städerna – staden blir ju varmare än landsbygden på grund av den urbana värmeeffekten. Finns det mat till dem när de vaknar? Har växterna också hunnit slå ut tidigare?

I södra Sverige har de senaste dagarna varit varma. Håller värmen i sig kommer snart de första humledrottningar att ge sig ut på sina första flygturer efter vintern i landets södra delar.

Längre norrut kommer det att dröja – men Anna Persson hoppas särskilt på humlerapporter även från Norrland. Den som vill bidra med humleobservationer kan rapportera in till Lunds universitet via ett webbformulär

– Jag vill gärna se när humlorna vaknar i Sveriges långsträckta land.

Men hur kan veta att det är en humledrottning man ser?

– Så här på våren är det drottningarna som vaknar. Det finns inga andra humlor som övervintrar. De flesta humlearter har väldigt stora drottningar som har ett dovt surr, säger Anna Persson.

Precis som björnar går humledrottningar i ide på hösten efter att först ha ätit upp sig ordentligt. De gräver ner sig i marken och när den börjar värmas på våren vaknar de igen. Då är målet att leta boplats, äta och bygga matförråd till kommande generation, som blir arbetare.

– Det tar nästan en månad tills de börjat producera nya arbetare och de är pyttesmå i början.

Redan förra våren tog Anna Persson hjälp av allmänheten, då hon via olika Facebook-grupper bad om hjälp med humlerapporter. Gensvaret blev större än väntat – hon fick in 900 observationer. Nu är målet att få in minst 2 000.