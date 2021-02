Inbrott i företagsbil i Skummeslöv

Ett gardinföretag hade under natten till fredagen inbrott och inbrottsförsök i sina bilar. Ingen åverkan syntes sent på torsdagskvällen men morgonen efter upptäcktes att någon brutit sig in i en av bilarna och försökt att bryta sig in i den andra.

Det var på fredagsmorgonen (26/2) som det upptäcktes skador på dörrarna till bilarna. Det verkar dock endast vara den ena bilen som tjuvarna lyckats ta sig in i. I denna bil har ratt och stötfångare stulits. Den andra bilen tycktes vara intakt på insidan.