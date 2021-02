Rangers supportrar tillbaka på läktarna i NHL

För första gången på knappt ett år kommer supportrar att släppas in när New York Rangers ställs mot Boston Bruins i Madison Square Garden på Manhattan.

Ungefär 2 000 åskådare tillåts in på arenan i NHL-ishockeymatchen som spelas natten mot lördagen svensk tid. Det blir första gången som New York Rangers spelar framför publik sedan 4–6-förlusten mot New York Devils den 7 mars förra året.

– Det blir spännande, säger Rangers tränare David Quinn och fortsätter:

– Jag bryr mig inte om där är 15 eller 1 500 personer i byggnaden, det blir härligt att ha folk som hejar på oss.

För att släppas in måste fansen ha fyllt i ett hälsoformulär med frågor kopplade till coronaviruset, bära munskydd och kunna visa upp ett negativt PCR-test som gjorts inom de senaste 72 timmarna. Ett negativt test krävs även om man vaccinerats.

Åskådarna måste också ha en kroppstemperatur på under 100,6 grader fahrenheit (38,1 grader celsius) för att få komma in.

Samtliga arenor i delstaten New York tillåts släppa in tio procent av den totala kapaciteten sedan den 23 februari.