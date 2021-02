Rögles stjärnback anmäld efter tackling

Det var i slutskedet av Rögles förlustmatch borta mot Örebro som backen Éric Gélinas fick matchstraff. Nu har kanadensaren anmälts till disciplinnämnden och riskerar därmed avstängning.

SHL skriver på sin webbplats: "Det återstår 4.48 av tredje perioden när Röglespelaren nr 86 Eric Gelinas knuffar/tacklar Örebrospelaren nr 62 Robert Leino i ryggen som faller handlöst in i sargen med fart utan att kunna skydda sig själv. Leino har fått pucken spelad till sig och lägger tillbaka den till en medspelare. Gelinas har ett val att inte knuffa/tackla Leino som inte är puckförare när knuffen/tacklingen sker. Alternativ bestraffning är Checking from behind."