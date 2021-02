Bokhandel ”nödvändig verksamhet” i Frankrike

Frankrikes regering har beslutat att klassa böcker som nödvändiga varor. Det innebär att landets bokhandlare delvis kommer att få hålla portarna öppna, även vid en nedstängning av landet.

Efter ett regeringsbeslut på fredagen kommer bokhandlarna återigen att få hålla öppet för kunderna under helgerna – även om Frankrike återigen skulle gå in i en nedstängningsfas, skriver Le Figaro.

Frågan om huruvida böcker ska ingå i coronakategorin ”nödvändiga varor” har under det senaste året debatterats hett i Frankrike efter att landets bokhandlare under den första nedstängningen i våras tvingades att helt hålla stängt. Under höstens nedstängning fick bokhandlarna i stället agera utlämningsställen för böcker som köpts på nätet – vilket möttes av högljudda protester.

Bokhandlarna har också fått stöd av landets intellektuella. I ett upprop tillsammans med 250 författare och förläggare uppmanade de president Macron att hålla affärerna öppna. Argumentet var att läsning skulle anses vara en medborgerlig nödvändighet.

Fredagens beslut är ett slags kompromiss från regeringens sida och välkomnas av landets kulturminister Roselyne Bachelot. ”Bokhandlare ska klassas som en nödvändig verksamhet – det har aldrig rått några tvivel om det”, säger hon till nyhetsbyrån AFP.

Smittspridningen av coronaviruset har under de senaste veckorna ökat snabbt i delar av Frankrike, och under helgen har regionen Alpes-Maritimes, med huvudorten Nice, och den nordliga kuststaden Dunkerque mer eller mindre totalt stängts ned.