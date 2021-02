Andrew Cuomo försvarar sig mot sexanklagelser

Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo anklagas för sexuella trakasserier och mobbning av medarbetare. Nu väljer han att be chefen för New Yorks justitiedepartement att ihop med chefsdomaren i en appellationsdomstol ge en advokat i uppdrag att genomföra en oberoende utredning.

Två tidigare medarbetare anklagade i dagarna Cuomo för sexuella trakasserier. Han förnekar allt.

På lördagen kom beskedet att Cuomos stab valt en tidigare federal domare att leda undersökningen. Söndagens omkast gjordes för att undvika kritik för brist på oberoende och politisk koppling, enligt staben.

Den advokat som utses ska inte ha någon politisk anknytning och ska efter en grundlig utredning lägga fram en offentlig rapport, betonar Cuomo.

Guvernören är en av landets mest välkända politiker från Demokraterna. Hans popularitet sköt i höjden under pandemins början. Men på senare tid är han allt mer ifrågasatt, till exempel för höga dödstal på delstatliga vårdhem.