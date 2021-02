Säsong sex av ”Line of duty” klar i vår

Poliserna i anti-korruptionsenhet AC-12 är tillbaka – den sjätte säsongen av ”Line of duty” får premiär i brittisk tv den 21 mars, bekräftar BBC . Med sju avsnitt blir den seriens hittills längsta omgång.

Inspelningen av säsongen avbröts tillfälligt förra året, på grund av coronapandemin. Men nu är antikorruptionspoliserna, som spelas av Martin Compston, Vicky McClure and Adrian Dunbar, tillbaka. Nu får de dessutom nytt sällskap, av Kelly Macdonald, som bland annat synts i ”Trainspotting” och ”No country for old men”.

Tv-serien är skapad av Jed Mercurio, som även står bakom tv-serien ”Bodyguard”.