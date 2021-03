Malmö FF utslaget i Svenska cupen

Malmö FF är utslaget ur Svenska cupen efter två raka förluster i gruppspelet mot superettanlag. Gais vann kvällens match med 1–0. – Det är oacceptabelt, säger MFF-målvakten Marko Johansson.

Malmö FF och Svenska cupen är ingen bra kombination. Den senaste titeln kom 1989. Och inte blir det någon ny i år eftersom säsongens cupäventyr tog slut på måndagskvällen.

Gais vann matchen på Bravida arena i Göteborg med 1–0. Lagkaptenen Adnan Maric dundrade in bollen vid den högra stolpen i den tolfte minuten.

– Jag tänkte inte så mycket, bara att jag skulle ta emot den och sen att jag skulle lägga den mot bortre stolpen, säger han under pausvilan till C More.

Det var hemmalaget som tog kommandot i matchen direkt efter avspark.

– Vi var på tårna och hade tålamod. Sen gick vi ner oss efter målet, säger Maric.

I andra halvlek tog Malmö FF över helt, men hade förtvivlat svårt att göra mål. Och inte blev det lättare när lagkaptenen Anders Christiansen fick sitt andra gula kort och blev utvisad med tolv minuter kvar av ordinarie matchtid.

– Vi kommer till chanserna, men vi får inte in bollen. De är väldigt kompakta. Det är sista tredjedelen där vi behöver vara betydligt vassare, hungrigare och mer aggressiva för att sätta dit bollen. Det duger inte helt enkelt, det är inte tillräckligt bra, säger Marko Johansson till C More.

Malmö FF förlorade även den första gruppspelsmatchen mot ett superettanlag, Västerås. Även då med 0–1. Därmed är chansen till avancemang till kvartsfinal borta. Endast gruppsegrarna går vidare.

– Det är oacceptabelt. Vi ska vinna den här gruppen och gå för vinst varje match. Det som hände nu finns inte i vår värld. Inte för Malmö. Vi måste höja oss. Så enkelt är det bara, säger Johansson.

Gais leder tabellen i grupp 1 på sex poäng efter att ha besegrat Halmstad med 2–0 i den första matchen. Det räcker med oavgjort i sista gruppspelsmatchen mot Västerås för att Gais ska säkra en kvartsfinalplats.