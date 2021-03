Skådespelare som ser en utveckling i samtalet

Som skådespelare har Reuben Sallmander spelat i alla genrer – från fars till drama och thrillerserier. Han är också sångare, föreläsare och snart även poddare.

Det har gått 35 år sedan Reuben Sallmander träffade på en kompis utanför Dramaten i Stockholm och där fick idén att söka in till Teaterhögskolan. Redan under utbildningen började rollerbjudandena rulla in. Under åren har han stått på de stora scenerna, spelat på privatteatrar, gjort film och tv-serier. Han har spelat komedier, thrillers, dramer, farser och musikaler.