Asiens börser återhämtade sig under måndagen, och samma väg går Stockholmsbörsen. Efter en kvarts handel stiger index och ligger på plus 1,7 procent.

Bäst går det för Autoliv, plus 2,6 procent, och Kinnevik, plus 2,2 procent. Även Ericsson (plus 2,2 procent) och Hennes & Mauritz stiger (plus 2 procent).

Swedbank och Telia ligger i botten men ändå på plus, plus 0,7 respektive 0,5 procent.