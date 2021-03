Frida Hyvönen har ömsat skinn

Fakta

Frida Hyvönen är född 1977 i Robertsfors men bosatt i Stockholm.

2005 släppte hon sin debutskiva "Until death comes". Två år senare kom det andra albumet "Frida Hyvönen gives you: music from the dance performance pudel". 2008 släppte hon "Silence is wild" och 2012 kom "To the soul".

2017 släppte Frida Hyvönen sitt första svenskspråkiga album, "Kvinnor och barn".

Nu är hon aktuell med albumet "Dream of independence".