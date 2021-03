Folkhälsomyndighetens förslag om att tillåta maximalt 500 besökare omfattar enbart enskilda butiker och varuhus, men inte köpcenter och gallerior. På Ikea i Svågertorp, Malmö, kan det nya förslaget innebära att antalet besökare måste sjunka med mer än hälften.

Maxantalet besökare på en handelsplats får aldrig överstiga 500 personer.

Så löd Folkhälsomyndighetens nya förslag som presenterades under tisdagens pressträff. Förslaget är ute på remiss. Efteråt rådde viss förvirring kring formuleringen ”handelsplats” och om detta även omfattade köpcentrum och gallerior.

– Vi har folk som jobbar på att reda ut det här. Det är väldigt olyckligt när det blir så här diffust. Det råder stor förvirring just nu och jag hoppas att vi får klarhet i det snart, sa Niklas Blonér, centrumchef på Väla, efter presskonferensen.

Även Emporias centrumchef Johan Forsgren var förbryllad på onsdagsmorgonen:

– Vi håller på att försöka tolka hur vi ska hantera det, säger han.

Folkhälsomyndigheten har nu förtydligat att det nya förslaget inte omfattar gallerior och köpcenter: ”Det är svårt att reglera gallerior och köpcentrum på grund av att de ses som allmänna platser och många gånger har såväl tunnelbanestation som arbetsplatser i sig. Går inte att sätta ett maxtak på dessa utrymme” skriver en av Folkhälsomyndighetens jurister i ett sms till HD och Sydsvenskan.

För stora varuhus kan dock det nya förslaget få stor påverkan. Ikeavaruhuset i Svågertorp utanför Malmö släpper idag in max 1 100 besökare åt gången. Med det nya förslaget kommer alltså antalet besökare att minska med 55 procent.

– Blir det ett beslut så kommer det att påverka, men vi har också respekt för beslutet och förstår att alla måste hjälpas åt, säger Mattias Hennius, pressansvarig på Ikea Sverige.

– Vi har sagt från dag ett att vi måste hitta lösningar för detta och det har vi gjort. Vi har skapat en rad erbjudanden för att handla online och där man kan beställa sin vara och hämta den utan att gå in på varuhuset. Vi räknar alla som går in och som går ut och vi har beredskap för kösystem för att kunna slussa in personer.

Byggvaruhuskedjan Bauhaus är en annan aktör som kan drabbas av det nya förslaget. Företaget har redan begränsat antal besökare till en person per 15 kvadratmeter, vilket är mer än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

– Min gissning är att det inte blir en jätteförändring för vår del. Vi följer rekommendationerna, räknar alla kunder som går in och ut och ser till att ha bra avspärrningar för in- och utpassager, säger Johan Saxne, marknadsdirektör på Bauhaus.

Folkhälsomyndighetens förslag har skickats på remiss till myndigheter och branschorganisationer och föreslås träda i kraft den 6 mars.