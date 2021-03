Staden satsar 44 miljoner kronor årligen i tre år på innovationer. Men förvaltningarna är dåliga på att göra av med pengarna. I fjol spenderade man bara drygt tio miljoner.

Inför stadsmässan H22 har kommunens förvaltningar tilldelats vardera ett antal miljoner årligen under tre år för att få fram innovationer. Vård- och omsorgsförvaltningen får exempelvis sju miljoner kronor per år, men använde under fjolåret inte en krona. Ett medvetet val, enligt omsorgsdirektören Annika Andersson.