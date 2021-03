Krisläge för biograferna – i onödan?

Pandemin har slagit hårt mot biograferna över hela Norden. I Sverige har värden för miljardbelopp gått upp i rök när de flesta biografer stängts och maximalt åtta personer per salong tillåtits. Tänk om det har varit helt i onödan?

”Vi har haft över 1,6 miljoner biobesökare i Finland under pandemin. Antalet smittade som kunnat spåras till en biograf är 0”.

Tero Koistinen är vd för branschorganisationen Finnish Chamber of Films och hans frustration över läget ekar över Östersjön. Tillsammans med ett hundratal finska branschaktörer skickade han tidigare i år ett brev till myndigheterna för att få till stånd en debatt kring åtgärderna för smittspridning i biosalonger. De fick inget gehör och just nu har Finland landets mest strikta restriktioner under pandemin.

Tero Koistinen framhåller att säkerheten är viktig och att restriktionerna ska följas men att biografen som sådan är en säker plats ur smittosynpunkt. Han backar upp sitt uttalande med flera studier som undersökt så kallade aerosoler, de minsta svävande partiklarna som kan bära virus.

Som en tysk studie av Konserthuset i Dortmund i november 2020, utförd av forskningsinstitutet Fraunhofer Heinrich Hertz Institute i samarbete med den tyska miljömyndigheten Federal Environment Agency. Den visade att om publiken sitter ned i ett så kallat ”schackrutemönster” och det finns fullgod ventilation så är risken för smittspridning nära noll inne i konserthallen, vilket Koistinen menar är jämförbart med en biosalong.

Biograferna har varit mer eller mindre öppna i Norden under pandemin, med restriktioner av varierande slag. Exempelvis sågs inhemska ”En runda till” av över 700 000 danskar i höstas, men nu är de danska biograferna helt stängda. Uppfattningen att det inte är riskabelt att gå på bio, om man använder smarta bokningssystem och har bra ventilation, återkommer på många håll i branschen. Detta är något som exempelvis Peter Fornstam, vd för Svenska Bio, har upprepat som ett mantra under hela pandemin.

– Vi vill ju självklart att folk ska vara trygga på biograferna, det ska finnas restriktioner tills pandemin har lagt sig. Men vi har i praktiken varit belagda med yrkesförbud i ett år nu och tittar man på våra nordiska grannländer så har deras smittspridning varit lägre men vi har haft hårdare restriktioner, så det kan knappast vara där skon klämmer, säger Peter Fornstam.

Vad säger då svenska Folkhälsomyndigheten? I en rapport från december 2020 skriver de: ”Vi fann inga rapporter om smitta i samband med teater eller biobesök vilket kan bero på införda restriktioner. Det kan också påverkas av att teater och bio i regel innebär sittande på reserverad plats och liten interaktion med andra i publiken.”

Men statsepidemiolog Anders Tegnell vill inte gå med på att det skulle vara helt riskfritt att gå på bio.

– Nej, man måste komma ihåg att det här viruset är väldigt oförutsägbart. Vi har ju sett att några kryssningsfartyg drabbades jättehårt av smittspridningen, men de flesta drabbades inte. Därför blir det väldigt svårt att säga det inte kan hända på biografer, säger han och fortsätter:

– Det viktigaste är att man sitter på en fast plats en bit från varandra, framför allt inte riktat mot varandra. På det sättet har biografer en fördel, men det är ungefär samma förutsättningar som på teatrar och sportarenor. Det finns inget som säger att man kan ventilera bort viruset.

Anders Tegnell är medveten om de undersökningar som har gjorts i Tyskland.

– Men problemet är att man kan titta på nittio biografer där viruset inte sprider sig och sedan ändå få smittspridning på den nittioförsta biografen.

Fakta Restriktioner i Norden Finland: Biograferna stängdes helt från mitten av mars 2020 till början av juni. Sedan dess har de varit öppna med restriktioner, som varierar i olika regioner. Sedan december 2020 är det på många håll 10 personer per salong som gäller. Många biografer har stängt helt och hållet. Norge: Alla biografer stängdes i mars 2020. I maj öppnades de igen, med 50 personer per salong. Det höjdes till 200 personer i juni. När smittspridningen ökade i början av augusti blev det 50 igen. Sedan i november har Oslo och en del närliggande, stora kommuner stängt ned biograferna. Variationen över landet är dock stor, i Trondheim har biograferna varit öppna sedan i somras med 200 personer i salongen. Danmark: Biograferna stängdes under våren 2020 men öppnades igen i maj, då med restriktioner. Omkring 50 procents kapacitet har varit standard. Under den här perioden sågs inhemska "En runda till" av över 700 000 danskar. I december 2020 stängdes biograferna igen och de har ännu inte öppnats.