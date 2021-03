Sen kvittering räddade Östersund

Superettanlaget Akropolis var nära en skräll borta mot allsvenska Östersund i Svenska cupen.

Men hemmalaget räddades av inhopparen Jerell Sellars. Han fastställde 1–1 precis när matchklockan tickat fram till 90 minuter.

Poängen innebär att chansen till gruppseger och avancemang till kvartsfinal blev något enklare. Det krävs visserligen seger borta mot allsvenska kollegan Mjällby, men vid förlust hade laget också behövt ta in tre mål.

– Det målet är perfekt för oss. Nu har vi chansen, annars hade det blivit svårt med målskillnaden, säger Sellars, som byttes in i 75:e minuten, till C More.

Mjällby toppar tabellen på sex poäng och Östersund har fyra.

Matchen skulle egentligen ha spelats den gångna helgen, men sköts upp när Akropolis drabbats av smittspridning.

Stockholmslaget tog ledningen genom Mattias Bouvin direkt i andra halvlek, men höll inte matchtiden ut.

Astrit Ajdarevic, som bröt sitt kontrakt med Djurgården i somras, gjorde sin första tävlingsmatch sedan i juni i fjol då han debuterade för Akropolis.