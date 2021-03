Straffskatten höjs för fossildrivna bilar

Straffskatten för nya fossildrivna bilar höjs från och med den 1 april. Samtidigt skärps gränsen för när fordonen omfattas av skatten.

Bensin- och dieseldrivna bilar som säljs efter den första april i år får höjd straffskatt under de tre första åren, efter riksdagens beslut på onsdagen, skriver Vi Bilägare

Den så kallade maluskatten tas i dagsläget ut för bensin- eller dieseldrivna bilar, lätta bussar och lätta lastbilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Fordonen beskattas med 82 kronor per gram koldioxid upp till 140 gram, och efter det med 107 kronor per gram. Skatten tas ut under de tre första åren.

Efter skärpningen den 1 april sänks gränsen för att betala malusskatt till utsläpp på över 90 gram per kilometer, och gränsen för den förhöjda skatten sänks till 130 gram per kilometer. Skatten höjs i sin tur till 107 kronor per gram upp till 130 gram, och till 132 kronor per gram för utsläppen över 130 gram per kilometer.

Skattehöjningen omfattar endast nya bilar som nyregistreras efter datumet.

Vi Bilägare skriver att flera populära stadsjeepar får sin malusskatt höjd med flera tusenlappar om året.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet röstade för förslaget. Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade emot, skriver tidningen.