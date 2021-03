På flykt undan coronan – ett år i dödens skugga

2020 planerade Liselotte och Hasse Persson att leva livet i Spanien i väntan på sin drömlägenhet.

Istället blev det året när de fastnade utomlands under ett coronautbrott. När de fick flytta vecka för vecka i väntan på en njurtransplantation. Och när de tvingades ta farväl av en bror och en mamma – via en datorskärm eller i full skyddsutrustning.

– Vi har haft coronan flåsande i nacken, säger Liselotte.

Måndagen den 22 februari begravs Hill-Britt Johansson i Råås kapell. En dryg månad tidigare skulle 86-åringen ha fått sin första vaccination mot covid-19. Dagar senare avlider hon i sviterna av viruset. Bild: Sven-Erik Svensson

Klockorna på Råås kapell ringer ut för Hill-Britt Johansson. Den varma eftermiddagssolen sipprar in genom höga fönster, letar sig över golvet fram till den ensamma kistan i rummets mitt. Här, under ett hav av rosor och till tonerna av ”Just a closer walk with thee”, har familjen just tagit avsked av en älskad ”gullemormor”.