Brynäs jagar fast mark för att slippa kvala och har än så länge en ”buffert” av några färre spelade matcher än sina bottenkonkurrenter i SHL att gå på. Men då måste poängen in när tillfälle ges också. En poäng mot Örebro i fredags följdes upp med noll poäng mot Leksand som vann med 6–5.

– Vi förlorar matchen så det är skit. Vi släpper in sex enkla mål och skjuter oss själva i foten. Vi behöver ta poäng nu, sedan hur det ser ut är skit samma, säger Brynäsbacken Simon Bertilsson besviket till C More.