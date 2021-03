USA:s dominans varar inte för evigt. Länderna i Europa och Asien bör vänja sig av med att tro att en inte alltid så pålitlig stormakt kommer att försvara dem, skriver författaren Ian Buruma.

För en månad sedan samlades demonstranter mot militärkuppen i Myanmar kring USA:s ambassad i Rangoon. De uppmanade USA:s president Joe Biden att se till att generalerna återvänder till sina förläggningar och att Aung San Suu Kyi befrias ur fångenskapen.

Hennes parti Nationella demokratiska förbundet vann en storseger i valet 2020 och generalerna som är rädda att mista sina privilegier, grep därför makten.

Men är USA:s ambassad den bästa platsen för demonstrationer? Kan USA:s president göra något utöver att fördöma kuppen? Demonstranternas förväntningar på att USA ska ingripa visar att bilden av USA som demokratins främsta förkämpe lever, trots fyra år med Donald Trumps isolationistiska America First-politik.

Demonstranterna i Hongkong som förra året protesterade mot Kinas hårdhänta tillslag mot territoriets självständighet, såg till och med Trump som en allierad eftersom han av och till gjort fientliga utspel mot Kina. Deviftade med amerikanska flaggor och hoppades att USA skulle rädda dem från kommunistiskt förtryck.

USA:s självpåtagna kall som frihetsspridare i världen har en lång historia. Det har resulterat i många idiotiska krig, men USA:s demokratiska idealism har också inspirerat många.

”USA för en världsomspännande kamp där vi bär den tunga bördan att bevara och främja de ideal vi delar med mänskligheten” sade president John F Kennedy. Länge höll amerikanerna med honom.

Hur tomma de orden var fick ungrarna erfara när de 1956 reste sig mot Sovjetunionen. Revolten i Ungern hade uppmuntrats av USA. Den var krossad efter 17 dagar och USA gjorde inget för att hjälpa dem de hetsat att delta.

Men frihet har också vunnits med USA:s hjälp, inte bara undan Hitlers tyranni i Västeuropa.

Under 1980-talet gick människor i Filippinerna och Sydkorea ut i enorma demonstrationer mot diktaturen, ganska lika dem som de senaste två åren ägt rum i Hongkong, Thailand och Myanmar. 1989 reste sig invånare i Folkrepubliken Kina och placerade en tio meter hög staty av ”Demokratins Gudinna” med frihetsstatyn i New York som förebild, på Tiananmen-torget i Peking.

De kinesiska demonstrationerna slutade i en blodig katastrof, men demokratiska krafter störtade diktatorn Ferdinand Marcos i Filippinerna och militärregimen i Sydkorea. USA:s stöd var en viktig faktor. Även i Taiwan ersattes ett auktoritärt styre av demokrati med viss assistans från USA.

Men det som hjälpte i Filippinerna, Sydkorea och Taiwan lär inte fungera i Thailand, Hongkong eller Myanmar. Huvudskälet är att alla tre under det kalla kriget styrdes av diktatorer som USA skyddade som ”allierade mot kommunismen”. Med amerikanska dollar och militär frikostighet kunde de fortsätta förtrycka sina folk så länge USA såg kommunismen som ett globalt hot. När Kina bröt sin isolering och Sovjetunionens makt avtog blev de plötsligt sårbara. Marcos tvingades framträda i amerikansk tv och utlova ett fritt och rättvist val. När han försökte manipulera valresultatet, uppmanades han av den amerikanska senatorn Paul Laxalt, en nära vän till president Ronald Reagan, att lämna landet. Marcos bordade lydigt sin helikopter för vidare färd till Hawaii.

I Sydkorea intog studenterna gatorna. De hade medelklassens sympati och var rasande både på landets militärregim och på dess amerikanska uppbackare. USA tog sent omsider parti för demokratin. Eftersom generalerna var beroende av USA måste de foga sig och lämna makten. Den hållhaken har USA inte på generalerna i Thailand och Myanmar.

Biden kan hota med sanktioner och uttala sitt missnöje, men eftersom Kina gärna kliver in som Myanmars beskyddare behöver juntan inte oroa sig (även om den hittills sett med oro på Kinas framfart).

Även den thailändska regimen kan dra nytta av Kinas inflytande och har en lång tradition av att spela ut stormakter mot varandra. Men eftersom Hongkong nu är en del av Kina finns det inte mycket någon främmande makt kan göra för att skydda dess fri- och rättigheter hur många flaggor det än viftas med på gatorna.

Beroendet av USA i Europa och Asien och den slagkraft USA därigenom fick, upprätthölls av det kalla kriget. Nu lurar ett nytt kallt krig; denna gång med Kina.

USA:s makt har minskat rejält sedan storhetstiden i mitten av 1900-talet. Förtroendet för amerikansk demokrati har urholkats genom valet av en okunnig, narcissistisk president som mobbat gamla allierade. Dessutom är Kina mycket mäktigare än Sovjet någonsin var. Och enormt mycket rikare.

Länder i Öst- och Sydostasien räknar fortfarande med USA för sin säkerhet. Så länge Japan på grund av att fläckat förflutet och en pacifistisk konstitution inte kan spela en ledande roll militärt, förblir USA den främsta motvikten mot Kinas ökande dominans.

Men som Thailands skickliga balansakt mellan stormakterna visar, lär USA:s gamla allierade inte försätta sig i samma läge som under det kalla kriget. Till och med Sydkorea passar sig för att störa relationerna med Kina. USA ligger långt borta; Kina är nära.

USA:s dominans varar inte för evigt. Länderna i Europa och Asien bör vänja sig av med att tro att en inte alltid så pålitlig stormakt kommer att försvara dem. Att vara beroende kan kännas förödmjukande, men det kan komma tider då människor saknar Pax Americana och eran då USA var starkt nog att befria världen från skurkregimer.

Ian Bururma, författare. Senaste bok: The Churchill Complex: The Curse of Being Special, From Winston and FDR to Trump and Brexit.

