Framsteg för metod mot livmodercancer: ”Vi är jätteglada”

Bort med skrapning och narkos – in med finlir och lokalbedövning. Helsingborgs lasaretts nya metod mot livmodercancer har varit lyckad. Nu kan ännu fler patienter tas emot.

Läkare vid Helsingborgs lasarett prisades ifjol för sin nya metod mot livmodercancer. De tilldelades Medtech4Health Innovation Award på 100 000 kronor.

Sedan dess har satsningen avancerat ytterligare. Andrea Stuart står bakom framstegen tillsammans med kollegorna Johanna Wagenius och Kristin Stuhr Olsson:

– Vi har i princip fördubblat mottagningsverksamheten. Vi har två mottagningar i veckan nu och tar emot åtta-tio patienter i veckan, berättar hon.

En viktig patientgrupp är kvinnor som har slutat menstruera men ändå får vaginala blödningar. Eftersom en tumör innehåller många kärl som kan börja blöda, väcker detta misstankar om livmodercancer. I ungefär tio procent av fallen rör det sig om detta. Drygt 1400 kvinnor i Sverige diagnosticeras med livmodercancer varje år.

Ett första vävnadsprov (biopsi) följs i många fall upp med en mer grundlig undersökning. Här har lasarettet ersatt den traditionella skrapningen med en betydligt effektivare metod.

– Med skrapning sövdes patienten och man tog rejält med prov från livmodern. Man tittade in med kameran, sen ut med kameran och så skrapade man blint. Man vet då inte om man får med sig tumörceller, säger Andrea Stuart.

– Nu är patienten vaken med lokalbedövning. Vi går in med en kamera som är fem millimeter stor. Dels ser man säkert om det finns en förändring. Dels kan man ta en riktad biopsi från den.

Hör Andrea Stuart berätta i klippet nedan:

Den nya metoden går snabbare, är billigare och innebär minskade medicinska risker, summerar hon. Patienter kan erbjudas en tid inom tre-fyra dagar jämfört med 14 dagar vid skrapning.

Metoden borgar också för ett effektivare sätt att ta bort godartade polyper i livmodern.

– Innan gick vi in med en tång och försökte få ut polypen utan att vi såg vad vi gjorde. Nu går vi in med kameran och kan ta bort den under ögats överinsyn, säger Andrea Stuart.

Närmare bestämt så tuggas polypen bort med hjälp av ett litet instrument. Detta görs med sådan precision att omkringliggande vävnader inte tar skada. Andrea Stuart nämner särskilt en patientgrupp där detta är av stort värde:

– Patienter som inte kan bli gravida och har infertilitetsproblem. Om man tar bort polyper inför en provrörsbefruktning är det oerhört viktigt att man inte förstör livmoderslemhinnan.

Vidare används metoden för att effektivare ta bort spiraler som har fastnat i livmodern. Det är denna del av satsningen som nu införs även på Ängelholms sjukhus.

Andrea Stuart berättar att representanter för andra sjukhus i landet har besökt Helsingborgs lasarett för att studera metoden. Hon möter också en positiv respons från patienterna.

– De får en bättre och snabbare diagnostik. Många är rädda inför men säger efteråt att: ”Det gjorde inte ont och var inte alls så farligt”. Vi är jätteglada för att kunna utveckla detta.