Ljusglimtar trots att turismen tagit stryk

Som väntat har intäkterna från turism i Skåne minskat under pandemiåret 2020. Det handlar om att drygt 10 miljarder kronor, runt 40 procent av intäkterna under föregående år, försvunnit. Även Landskrona har påverkats, men under sommaren har det faktiskt varit fler gästnätter än under 2019.

Ven är fortfarande den stora turistmagneten, men fler aktiviteter och restauranger har dragit besökare även till Landskrona, menar Anna Kärrlind Classon. Bild: Roland Bengtsson Det är branschorganisationen Visita som tagit fram siffror över hur hotell, campingar, restauranger och andra delar av besöksnäringen i Skåne har påverkats av pandemin. Och de är som väntat mörka. Dock lite mindre mörka för Landskronas del.