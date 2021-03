Vad har EU någonsin gjort för oss? Alltså förutom tullfrihet, passfrihet, rätt att bo, jobba och studera utomlands, slopade roamingavgifter, möjlighet att få vård i hela Europa, gemensamma insatser för klimat och miljö …

Ja, ursäkta en parafras på den gamla Monty Python-sketchen What have the romans ever done for us? Men ibland är det nästan komiskt hur fördelar med unionssamarbetet glöms bort. Som när EU-kommissionen nu får skulden för uteblivna leveranser av vaccin mot covid-19.