Försvaret oroas av falska fartygsrutter

Det handlar om tjänster som kartlägger sjötrafik över hela världen med hjälp av ett automatiskt system där fartyg kan identifieras och följas i realtid. På dess kartor har det sett ut som att marinens fartyg varit ute och rört på sig.

– Vi har sett felaktigheter sporadiskt under en tid. Ett exempel är att det sett ut som om korvetten HMS Gävle kastat loss och varit ute och gått. Men det fartyget är under ombyggnation och har inte ens vatten under kölen, säger marinens kommunikationschef Rebecca Landberg till Dagens Nyheter