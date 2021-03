Läsarbrev om kungasåpan och kvinnor i medicinsk vetenskap.

Drama i Buckingham Palace.

Min undran är om redaktionen sitter inne med information som vi andra inte har kring vad som har sagts vid middagsbordet i Buckingham Palace och annorstädes? Hela intervjun är ju en partsinlaga med påståenden vars sanningshalt svårligen kan kontrolleras och som sannolikt aldrig kommer att bemötas av kungafamiljen. Åtminstone inte på något utförligt sätt. En annan viktig fråga som ledaren helt förbiser är varför hertigparet överhuvudtaget ger en intervju i ämnet? Tanken att de vill framstå i bättre dager gentemot kungahuset är väl inte särskilt långsökt?

Peder Andersson

Svar: Ledaren är tydlig med att den kommenterar själva intervjun, alltså partsinlagan. Att paret här vill framstå i bättre dager är rätt självklart. Men så är det inte heller den interna konflikten inom hovet som ledaren handlar om, utan anklagelserna om rasism.

Glädjande nog tar också drottningen detta på stort allvar och frågan kommer att hanteras, inom familjen, enligt det uttalande som Buckingham Palace utfärdade under tisdagen.

Heidi Avellan

Kvinnor och medicin.

Det var sorgligt att läsa Elin Henrikssons ledare om påstådd diskriminering av kvinnor i sjukvården (4/3 ). Jag bedömer just –en europeisk studie av intensivvårdsresultaten för covidsjuka som vårdats i respirator. Av dem som vårdats på IVA är 72 procent män, av dem som dött 82 procent. Det är ohyggliga siffror till mäns nackdel. Det avspeglas också i svensk statistik: mäns livslängd har minskat med lite under ett år till just över 80 år och kvinnors livslängd med 6 månader, till över 84 år. Allt det hemska som sedan beskrivs i ledaren och anses drabba kvinnor framstår som futiliteter jämfört med att män lever fyra år kortare.