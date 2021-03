Malmö kraftsamlar kring Robin Hood

Robin Hood och Marion kommer till Malmöhus slott sommaren 2022, då tre av stadens kulturinstitutioner kraftsamlar i ett gemensamt projekt. Det handlar om pengar och rättvisa – givna teman i en stad som Malmö, enligt Malmö stadsteaters chef Kitte Wagner.

– Malmö är den stad som växer mest explosivt i Sverige just nu. Den växer, allt växer och det är fantastiskt. Men också krokodilgapet växer – olikheten mellan dem som är rikast och dem som är fattigast, säger hon vid en pressträff på slottets borggård.

Samtidigt som stadsteatern sommaren 2022 ska sätta upp familjeföreställningen ”Robin Hoods hjärta” här kommer Malmö konstmuseum och Malmö museer, som huserar i det gamla slottet, att visa utställningar på samma tema.

Just borggården har en symbolisk laddning som knyter an till Robin Hood-temat, för här präglades samtliga mynt till det danska riket från 1440-talet och en bit in på 1500-talet, berättar Mats Fastrup, chef för Malmö museer.

Han planerar för två olika utställningar, en med historiska aspekter och en med koppling till nutid.

– Det handlar om att vi förstärker varandra och ger en helhetsupplevelse, säger han.

Malmö konstmuseums bidrag blir en utställning som kombinerar verk ur de egna samlingarna med nutida verk utifrån, kanske i form av performance.

– Vi kommer att visa verk ur våra samlingar som är superrelevanta också i dag, säger konstmuseets chef Kirse Junge-Stevnsborg.

Malmös kulturdirektör Pernilla Conde Hellman försäkrar att detta bara är början på en rad samarbeten som ska göras i Malmö, som vill bli Europas kulturhuvudstad 2029.

– Det här är naturligtvis bara första början på en underbar vänskap som kommer att ge mer och mer inför, förhoppningsvis, ett kulturhuvudstadsår 2029.