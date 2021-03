Panarin tillbaka på isen efter anklagelserna

I januari visade ryske ishockeyspelaren Artemij Panarin sitt stöd för Rysslands fängslade oppositionsledare Aleksej Navalnyj. Sedan tog han en paus efter att hans tidigare tränare i KHL, Andrej Nazarov, anklagat honom för en misshandel. Nu är Panarin tillbaka på isen.

Nazarov är en uttalad supporter till Rysslands president Vladimir Putin och den sittande regimen, och Panarins NHL-klubb New York Rangers menar att anklagelserna har politiska motiv.

”Det här är en skrämseltaktik som används för att han har uttalat sig angående politiska händelser”, skrev klubben i ett uttalande.

Artemij Panarin anklagades för att ha misshandlat en 18-årig kvinna i Lettlands huvudstad Riga under 2011. New York Post har pratat med fem tidigare lagkamrater till ryssen och ingen minns händelsen. KHL har också meddelat att de inte fått in någon anmälan mot Panarin.

Efter anklagelserna meddelade ryssen att han tar en paus från ishockeyn, men nu är han tillbaka på isen igen.

Enligt Rangers huvudtränare David Quinn är han tillbaka i träning, men kommer inte medverka i lagets nästa match mot Boston Bruins som spelas natten till fredag, svensk tid.

– Vi är väldigt glada att han är här, och ingen är gladare än han själv att han är tillbaka, säger Quinn till New York Post

Rangers försvarsspelare Jacob Trouba säger att laget har pratat om anklagelserna.

– Vi står alla på samma sida i den här situationen. Vi är naturligtvis glada att han är tillbaka, säger han till tidningen.

När Panarin tog paus var han lagets främste poänggörare med fem mål och 13 assist på 14 matcher.