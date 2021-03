Svenskar skrev Bulgariens Eurovision-låt

Svenska musikskapare står bakom Bulgariens bidrag till årets Eurovision Song Contest. Låten ”Growing up is getting old” framförs av artisten Victoria Georgieva. Hon var också varit med och skrivit låten tillsammans med svenska Helena Larsson, Maya Nalani och Oliver Björkvall – en trio som träffades på musikutbildningen Musikmakarna i Örnsköldsvik, enligt ett pressmeddelande. Samarbetet med Victoria Georgieva inleddes i Bulgarien 2019.