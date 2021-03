BoIS-doldisen: ”Det har varit en konstig resa”

Lättviktaren Melker Heier var petad i ungdomslagen och fick nytt syre i Spanien. Nu är han ett av försäsongens utropstecken i BoIS.

– Jag spelar med hjärnan, säger han.

Landskrona BoIS Melker Heier har helst bollen vid fötterna: "Jag slår sällan långa passningar, jag gillar att ha smått, fint spel och vara kreativ". Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

Melker Heier ger ett harmoniskt intryck under sitt livs andra intervju. 19-åringen är en doldis, men har fått en hel del speltid under försäsongen och imponerade under sitt inhopp mot Akropolis (2–0) i söndags.