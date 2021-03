Eddie Izzard ”befordrad” till kvinna

I december i fjol tog den brittiska komikern och skådespelaren Eddie Izzard steget fullt ut och berättade att hon inte bara är transvestit utan också byter pronomen. Från och med nu använder Eddie Izzard hon och henne om sig själv. I en intervju i The Guardian berättar hon nu om hur alla är mycket noggranna med att kalla henne just det även under de pågående inspelningarna av en ny Netflixserie där hon spelar en manlig advokat. På frågan hur det känns blir svaret: