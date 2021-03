Efter snön – nu kommer regnskurarna

Snön och den kraftiga vinden har fått ge vika för regn och mojnande vindar. Men någon vår ska man inte räkna med. – Det blir en molnig dag utan direkt vårvärme, man får nog räkna med fyra–fem grader, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

Snösmockor och stormbyar, trafiksvårigheter och allt annat än vår i luften.

Men det var torsdagen det.

Under fredagen kommer de allra flesta märka av något avtagande vindar och att snön gett plats åt regn.

– Nederbörden har mattats av rätt så ordentligt och det kommer att fortsätta under förmiddagen, säger Jon Jörpeland.

– Däremot kommer det att falla skurar till och från, framför allt i västra Götaland. Och det kommer fortsätta vara blåsigt, men inte riktigt som i går.

Snöovädret låg bakom en rad trafikolyckor i landet under torsdagen, främst i bältet från Värmland till Stockholm och upp längs Norrlandskusten, och Trafikverket varnade för stora problem i väg- och tågtrafiken under hela torsdagen.

De problemen kan fortsätta under förmiddagen i Västernorrland och södra Västerbotten, där det under förmiddagen kommer fortsätta snöa ymnigt och under resten av fredagen väntas blåsa kraftigt.

Men de klass 1-varningar för snöfall respektive mycket hård vind i Västernorrlands län och norra Lapplandsfjällen som SMHI under natten låg kvar med kommer att tas bort under morgonen. Däremot ligger klass 1-varningarna för kuling i Östersjön kvar, från Skåne till Västerbotten.

Även om snön och stora delar av regnet även bokstavligen blåst bort ska man inte räkna med en skön vårdag.

– Det finns lite möjlighet till solglimtar i södra Sverige, där kommer det att bli mer växlande och varierat väder även om skurar passerar. Men i övrigt blir det en molnig dag utan direkt vårvärme, man får nog räkna med fyra–fem grader, säger Jon Jörpeland.