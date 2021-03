Två tredjedelar hann boka in sig innan systemet stängdes

Det var kaosartat när regionen öppnade upp vaccinationsbokning för personer över 70 år. Många ville boka sig så fort som möjligt och det var inte bokningen redo för. Hela två tredjedelar av av gruppen är trots allt inbokad. Men nu är bokningen stängd igen på grund av minskade vaccinleveranser.

Det blev anstormning när vaccinationsbokningen öppnade under torsdagsmorgonen (11/3). Det digitala systemet och telefonbokningen var inte redo för det höga trycket. Det blev extremt hög belastning på telefonbokningen och det digitala systemet överbelastades när för många försökte boka vaccinationstid samtidigt.

Trots strulet kunde ändå hela två tredjedelar av gruppen med personer som är 70 år och äldre bokas. Sent samma kväll nåddes dock landets regioner av besked om minskade vaccinleveranser. Det gör att planeringen påverkas och att bokningssystemet nu stängts igen.

– Det sker snabba förändringar som tyvärr påverkar vår planering och som ligger utanför vår kontroll, kommenterar Region Hallands kommundirektör Johanna Wiechel-Steier.

Folkhälsomyndighetens besked kring sänkta vaccinleveranser innebär för Hallands del en minskning med 100 000 doser fram till och med juni. 40 000 av dessa skulle levererats under april månad.

Regionen kommer på grund av detta att kunna erbjuda färre tider för vaccination mot covid-19 under det andra kvartalet än vad som från början var planerat. All bokning har stängts ner för att se över vaccinationsplaneringen och för att justera antal bokningsbara tider i förhållande till tillgången på vaccin.

– Alla invånare som är över 18 år kommer att erbjudas vaccin. Om det kommer nya besked om ökade leveranser så ökas också takten i vaccinationen igen. Region Halland har en god kapacitet att vaccinera, kommenterar Wiechel-Steier.

Alla bokningsmöjligheter kommer att vara stängda under tiden som vaccinationsplaneringen justeras. Under tiden finns det inga sätt att boka vaccinationstid, varken via vårdcentralerna, vaccinationsbokningen på telefon eller den digitala bokningen.

– Vi beklagar beskeden om minskade leveranser. Vi arbetar skyndsamt med att justera planeringen och så snart bokningen kan öppna igen kommer det att meddelas, fortsätter Wiechel-Steier.

Redan inbokade tider gäller om inte annat meddelas.

Den minskade vaccinleveransen hänger troligtvis samman med att Astra Zeneca halverar sina doser till EU. Astra Zeneca skulle leverera vaccin från USA, Storbritannien och Indien.

Enligt Sveriges vaccinationssamordnare Richard Bergström handlar det dock totalt sett inte om några jätteförseningar.

– Det rör sig om några veckor. Kanske en månad, max två, säger han i en kommentar till Sveriges Radio.