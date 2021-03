HIF kryssade mot Mjällby i Granqvists comeback

Andreas Granqvist gjorde sina första 45 minuter på nio månader när HIF spelade 2–2 mot allsvenska Mjällby.

Träningsmatch: HIF–Mjällby 2–2 (1–1)

Efter uttåget ur svenska cupen tog HIF emot allsvenska Mjällby på Olympiafältet i uppladdningen inför superettan. Det stora utropstecknet på förhand var att lagkaptenen Andreas Granqvist gjorde comeback på planen efter knappa nio månaders skadefrånvaro.

Redan efter sju minuter presenterade sig mittbacken ordentligt. Med en känslig djupledspassning serverade han nyförvärvet Wilhelm Loeper fritt läge i straffområdet. Loeper tog ner bollen på bröstet och avslutade behärskat med vänsterfoten förbi Mjällbymålvakten Samuel Brolin och in i mål.

Dessförinnan hade Mjällbys Jacob Bergström haft ett bra läge från nära håll, men Alexander Nilsson i HIF-målet stod för en stark räddning intill stolpen.

Den första halvleken bjöd inte på särskilt många heta målchanser. Andreas Landgren nickade en hörna i ribban i den 20:e minuten, men mer än så hade inte HIF förutom ledningsmålet.

I den 37:e minuten skulle istället Mjällby kvittera. Kadir Hodzic slog en hörna och Daan Klinkenberg tryckte sig in framör Ravy Tsouka och nickade bollen i mål. 1–1 var resultatet i halvtid.

Sedan tidigare var det bestämt att Andreas Granqvist bara skulle spela 45 minuter. Som planerat gick han av i paus och ersattes av Casper Widell.

HIF fick en perfekt start även på den andra halvleken. Efter bollvinst centralt spelade Wilhelm Loeper fram till Anthony van den Hurk som fick stor yta att löpa på. Holländaren kom fri med Samuel Brolin, avslutade intill den första stolpen och satte åter HIF i förarsätet.

Åtta minuter senare fick Mjällby ett bra kvitteringsläge men nicken från förre HIF-spelaren Mamudu Moro gick utanför.

HIF:s nästa chans kom även den på omställning. Max Svensson fick bollen utanför straffområdet, vek in åt höger och sköt i stolpen.

I den 66:e minuten åkte HIF på en utvisning. Emil Hellman, som hade ett gult kort med sig från första halvlek, rev ner Joel Nilsson och fick därmed syna det röda kortet.

Med numerärt överläge kunde Mjällby sätta mer tryck på HIF, som genomförde hela fem byten i den 73:e minuten. In kom Alhaji Gero, Noel Mbo, Adam Kaied, Dennis Olsson och Charlie Weberg. Ut gick Anthony van den Hurk, Wilhelm Loeper, Rasmus Jönsson, Max Svensson och Jakob Voelkerling Persson.

Mot slutet av matchen tilltog snöovädret som dragit in över Helsingborg, vilket gjorde konstgräsplanen båda halare och mer svårspelad. I den 81:a minuten sprang Joel Nilsson loss på högerkanten och spelade in till Viktor Gustafson vid straffområdeslinjen. Mjällbymittfältaren placerade sedan in kvitteringsmålet.

Alhaji Gero träffade ribban med några minuter kvar, men fler mål blev det inte. Matchen slutade 2–2.